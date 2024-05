„Straßenkicker“ Kompany will „hungrige“ Spieler

Der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany möchte sich in aller Ruhe ein Bild von seinen Spielern machen. „Ich werde keine Unterschiede machen, ich möchte nur sehen, welche Spieler am hungrigsten sind, um diesen Verein zu repräsentieren und erfolgreich zu sein“, sagte der Belgier während seiner Vorstellung beim deutschen Rekordmeister Bayern München am Donnerstag. Auch für ÖFB-Mittelfeldmotor Konrad Laimer beginnt damit eine neue Zeitrechnung.