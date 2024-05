Bangen um Hoenig: Zustand hat sich verschlechtert

OP an Aorta wurde weiter aufgeschoben

Die zweite lebensrettende Operation an der Aorta sei daher noch weiter aufgeschoben worden. Stattfinden soll sie aber, so Kärsten-Hoenig weiter. „Aber um die OP durchführen zu können, muss Heinz in einem guten Zustand sein. Die Werte müssen stabil sein.“