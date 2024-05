Glawischnig: „Bauern runterzumachen geht nicht“

In einem weiteren Diskussionsthema unterhalten sich die beiden Duellanten über den aktuell sichtbaren Bruch im Bündnis rechter Fraktionen in der EU. So würde die EU-weite Rechtsgruppierung „ID“ derzeit in drei Splittergruppen zerfallen. Was das für die Stärke der EU-Rechtsparteien im Europaparlament nach der kommenden EU-Wahl am 9. Juni bedeutet, bleibt abzuwarten.