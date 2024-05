Sieben Tote: Käsehersteller bleibt auf freiem Fuß

Zwischen 2018 und 2020 erkrankten 34 Menschen an Produkten der mittlerweile geschlossenen Käserei in Steinberg in der Schweiz. Sieben Personen kamen gar ums Leben. Am Mittwoch wurde jetzt der Käsehersteller wegen mehrfach fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.