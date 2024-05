Diebestour eines Jugendlichen endete vor Gericht

Die Phrase „eigene Brötchen backen“ scheint der 17-jährige Angeklagte falsch verstanden zu haben. Nachdem er seine Lehre abgebrochen hatte, versuchte der Jugendliche sein Glück als Einbrecher. Am 11. Dezember vergangenen Jahres bricht er in eine Bäckerei in Feldkirch ein und plündert die mit rund 1015 Euro Wechselgeld gefüllte Kassa. Zwei Wochen später versucht er dort erneut sein Glück. Wieder läuft alles reibungslos für den Angeklagten. Wieder macht er 1015 Euro Beute, wieder gelingt ihm unerkannt die Flucht. Dann schlägt allerdings Kommissar Zufall zu: Als er am selben Abend in eine Polizeikontrolle gerät, staunen die Beamten nicht schlecht. Denn statt Cannabis finden sie bei dem Jugendlichen etliche Münzrollen. Nachdem die Beamten kurz darauf über Funk von dem Einbruchsdiebstahl in der nahen Bäckerei erfahren, klicken für den 17-Jährigen die Handschellen.