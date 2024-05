Im Steinbruch spielt künftig auch das Land mit

Synergien nutzen

Durch das Nutzen von Synergien – beispielsweise in Hinblick auf die opulenten Bühnenbilder beider Festspielstätten – will man effektiver und günstiger werden. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und das klare Bekenntnis zur Kunst- und Kulturdestination Burgenland, dem Esterhazy aus Tradition seit jeher verpflichtet ist. Wir feiern heuer 30-jähriges Stiftungsjubiläum und haben seit der Gründung über 220 Millionen Euro in die Region und ihre Kulturgüter investiert“, betont Esterhazy-Vorstand Matthias Grün.