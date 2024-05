„Anna & Elsa“ als blökende Pfleger in Pflegeheim

Für alles andere als ein Leben in ewigem Eis sorgen derzeit „Anna & Elsa“ in Laa an der Thaya. Die beiden Schafe erwärmen, anders als es deren Namenspatroninnen im Disney-Film „Die Eiskönigin“ vermuten lassen, die Herzen der Bewohner im Pflegeheim. Noch bis Oktober haben sie dort ihr Quartier: „Tiere üben eine positive Wirkung auf das Erleben und Verhalten von Menschen aus und helfen bei körperlichen und seelischen Erkrankungen“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.