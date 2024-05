Stripfings Regisseur bleibt an Bord

Die Truppe von Sportchef Alex Grünwald weiß um die Wichtigkeit des Regisseurs Bescheid, verlängerte nun seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. „Ein tolles Zeichen des Vereins. Ich glaube aber, dass sie wissen, was sie an mir haben“, meint Gartner, der am 10. Juni ins Individualtraining einsteigt. „Die Reha verlief super, ich freue mich auf die Rückkehr auf den Rasen.“

Erster Neuzugang

Stripfing verlängerte indes auch mit Goalie Kretschmer und Talent Altersberger – und präsentierte seinen ersten Sommer-Neuzugang. Außenverteidiger Damir Mehmedovic kommt aus Krems. „Ein sehr laufstarker Spieler“, so Grünwald.