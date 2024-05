Aktives Publikum beim Opernatelier

Im Seestudio des Bregenzer Festspielhauses saß das Publikum an diesem Abend um eine große freie Fläche herum. Die Frage, warum das wohl so ist, war bald beantwortet. Zu den Klängen der Musik der irischen Komponistin Éna Brennan forderte die Choreografin des Projekts, Caroline Finn, das Publikum zu einer Art Abendgymnastik auf. Zum Beispiel so: „Jetzt alle heraustreten, die ein Oberteil mit Knöpfen tragen“ oder „Jetzt alle Veganer“. Ähnliches dürfte das Publikum bei den Aufführungen vom 15. Und 17. August erwarten.