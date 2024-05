Erfolg für Musikverein nach Tambourstab-Diebstahl

„Stab ist nicht mehr aufgetaucht“

Der Stabführer und Obmann Rudolf Burgstaller erzählt: „Wir sind am Samstag bei einer Hochzeit noch aufgetreten. Als wir dann gegen 2 Uhr Heimfahren wollten, haben wir bemerkt, dass mein Stab fehlte.“ Während der Hochzeit wurden die ganzen Instrumente samt Tambourstab – ein großer Taktstock – in einen Nebenraum in der Hofbühne Tegernbach gelegt. „Wir haben dann mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft gesucht, aber der Stab ist nicht mehr aufgetaucht.“