Fünf Tage lang der größte Sportplatz in Österreich

Nach drei Jahren in Graz finden die Sport Austria Finals erstmals in Innsbruck und Tirol statt. Mit einigen Sportarten, die bisher noch nicht dabei waren. „Die Etablierung der Finals in Innsbruck ist jetzt der nächste Schritt“, sagte Hans Niessl, der Präsident von Sport Austria: „Wir wollen der Vielfalt des Sports in Österreich mit den Finals eine Plattform bieten.“