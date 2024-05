Jon Bon Jovi enthüllt süße Details zur Hochzeit

Schon am Wochenende hieß es, Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi hätten sich das Jawort gegeben. Die offizielle Bestätigung kam jetzt aber nicht vom Brautpaar selbst, sondern vom stolzen Vater des Bräutigams. Denn Jon Bon Jovi kam in einem Interview mit der BBC-„The One Show“ am Dienstag beim Thema Hochzeit aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.