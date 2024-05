Ärger über übel riechenden Schandfleck vor der Tür

Mit den warmen Temperaturen wird auch der Grünschnitt in den Gemeindebauten mehr. Genau dieser sorgte am Kapaunplatz im 20. Bezirk in den vergangenen Wochen für Ärger. Denn anstatt dass der Gartenabfall zeitgerecht von Zuständigen entsorgt wird, wurde er einfach achtlos mitten auf der Straße liegengelassen – und das ganze zwei Wochen lang!