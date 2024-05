Wenn Ballermann auf Relegationsspiel prallt

Die große Unbekannte dafür im Norden: Seekirchens Fohlen, derzeit vier Punkte hinter Leader Plainfeld, dürfen nur in die 1. Landesliga aufsteigen, wenn die Erste in der Salzburger Liga Meister wird, in die Westliga zurückkehrt. Nur so bliebe der vorgeschriebene Zwei-Ligen-Abstand gewahrt. Einziger 1b-Verfolger ist Elixhausen – ein Spiel weniger, fünf Punkte zurück.