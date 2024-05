Enthüllt: So will sich Bayern im Sommer verstärken

Konkurrenz für Laimer

Ein weiterer Verteidiger, der schon des Öfteren mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wurde, ist Leverkusens Jonathan Tah. Aber auch die von Thomas Tuchel so oft angesprochene Holding Six – also ein Konkurrent für Konrad Laimer – ist weiter Thema. Ein Kandidat soll Amadou Onana vom FC Everton sein, wenngleich die kolportierte Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro zum Problem werden könnte.