Next Liberty plant eine „unglaubliche“ Saison

Doch nicht nur der Schwerpunkt auf zeitgenössische Stücke ist an diesem Uraufführungs-Reigen Schuld, sondern auch eine spannende Wiederentdeckung: In den 1950er- und 60er-Jahren war Erica Lillegg eine der bekanntesten Jugendbuchautorinnen des Landes – heute ist die Grazerin in Vergessenheit geraten. Das will man ändern, indem man ihren Jugendroman „Vevi“ erstmals für die Bühne bearbeitet.