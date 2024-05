Licht am Ende des Konjunktur-Tunnels

Die Wirtschaft in Österreich hat sich 2023 in allen Regionen kräftig abgekühlt. Während das Wachstum im Jahr 2022 noch zwischen 3,5 Prozent (Steiermark) und 9,5 Prozent (Salzburg) und im Schnitt stolze 4,8 Prozent betrug, rutschte die Wirtschaftsleistung im Vorjahr mit Minus 0,8 Prozent in eine Rezession.