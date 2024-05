Milchpreis stabil, „aber Gewinnspanne ist kleiner“

200.000 Euro kostet so ein System in der Anschaffung, plus laufende hohe Energiekosten. Dafür ist der Alltag von Spath und ihrer Familie mit ihren 60 Milchkühen heute ein ganz anderer: „Ich schaffe die gesamte Arbeit in eineinhalb Stunden in der Früh alleine.“ Während die Maschine melkt, kann Spath das Futter einstreuen und sich um andere Dinge kümmern. So bleibt der Mutter einer kleinen Tochter mehr Zeit – und mehr Lebensqualität.