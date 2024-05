Leverkusen feiert: So lief die Mega-Party

Die Double-Helden von Bayer Leverkusen haben ihre Saison gebührend gefeiert. Wenige Stunden nach dem gewonnenen Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern in Berlin absolvierte das Super-Team von Trainer Xabi Alonso einen echten Marathon, gipfelnd in einer Sause im heimischen Stadion. Nur das Wetter spielte zwischenzeitlich nicht so richtig mit.