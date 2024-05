Mit der „Krone“ den südlichsten Vollmond erleben

Vor der einstündigen Wanderung mit den Experten erwartet Sie gemeinsam mit anderen Teilnehmern der Aufgang des südlichsten Vollmondes des Jahres. Bei klarem Himmel haben Sie die Möglichkeit, durch das Fernrohr Ihr persönliches Mondfoto anzufertigen. Im Anschluss führt der Weg entlang malerischer Felder und an der Waldgrenze entlang. Erblicken Sie die hellsten Sterne und erfahren Sie mehr über markante Sternbilder des Sommerhimmels. „Das Farbenspiel des Mondlichts in der Waldviertler Landschaft weit abseits der Städte wird uns faszinieren. Am Ende der Wanderung werden wir mit dem großen Fernrohr noch einen Blick auf den Begleiter der Erde richten“, erklärt Michael Jäger vom AZM.