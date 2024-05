Es reichte nicht ganz für die Altacherinnen

Denn bei den Veilchen waren die Rheindörflerinnen nicht wach genug, sagt Coach Bernhard Summer. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, waren extrem passiv. Mit der zweiten bin ich aber sehr zufrieden, da haben wir Moral gezeigt.“ 1:3 lag die SPG zur Pause zurück, Sabrina Horvat (per Elfmeter) und Maria Olsen (per Traumfreistoß) glichen im zweiten Abschnitt aus. Siegtreffer gelang aber keiner mehr, das 3:3 bedeutete den dritten Endrang in der Tabelle. „Es ist an uns selbst gelegen, dass wir Platz zwei nicht geschafft haben. Wir waren in dieser Saison nicht konstant genug“, stellt Summer klar, „das müssen wir akzeptieren und in der nächsten Saison besser machen.“