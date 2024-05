Hasenhüttl: „Träumt groß genug, es ist möglich!“

„Träumt groß genug, alles ist möglich!“, rät in diesem Video Wolfsburg-Coach Ralph Hasenhüttl den Jungkickern des „Volkswagen Junior Masters“ 2024. Nach dem Double sicherte sich der SK Sturm Graz auch den Sieg bei besagtem Junior Masters. Die zwölfte Auflage des österreichweit größten Nachwuchsturniers, das Kinder unter 13 Jahren anspricht und im vergangenen Herbst mit zwei Qualifikationsturnieren Fahrt aufgenommen hat, wurde am Samstag in Grödig entschieden. Hier (im Video oben) sehen Sie die Higlights – inklusive Wortspenden von Hasenhüttl, Viktoria Schnaderbeck und Julian Baumgartlinger.