Tiroler Bergrettung mit neuem Führungsteam

Nach drei Perioden und neun Jahren als Landesleiter trat Hermann Spiegl (68) am Samstag bei der Landesversammlung in der Villa Blanka nicht mehr zur Wahl an. Er wollte einen Generationswechsel einleiten. Auch seine Stellvertreter, LH Anton Mattle und Stefan Hochstaffl, stellten sich nicht mehr der Wahl durch die Vertreter der Ortsstellen.