Wieso Stadt für Schulweg einen „Alpinsteig“ baut

„Und es ist zu vermuten, dass hier schlussendlich nicht das Ende der preislichen Fahnenstange erreicht ist“, stellt Haas in den Raum. „Vor allem vor dem Hintergrund der momentan prekären Lage der Gemeindefinanzen wäre das Projekt gerade jetzt noch einmal zu überdenken“, spielt er darauf an, in dieser Causa noch einmal neu abstimmen zu lassen ...