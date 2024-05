15.000 Besucher bei der Langen Nacht der Forschung

An zahlreichen Standorten in Innsbruck und Umgebung, Kufstein und Osttirol erlebten am Freitag rund 15.000 Besucher Neuerungen in den Bereichen Forschung und Wissenschaft. Tiroler Unternehmen und Hochschulen präsentierten an über 400 Stationen ihre Projekte und Innovationen.