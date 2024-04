Neue Strecke für Fahrer, vier Tage Party für Fans

Am Freitag und Samstag finden neben den Prolog-Läufen auch die Xtreme Challenge für die talentiertesten Trial-Fahrer statt. Für Besucher in Feierlaune gibt es am Donnerstag, Freitag und Samstag Partys im großen Festzelt. Beim „Sturm auf Eisenerz“ (Fr., 19.00 Uhr) tragen die Teilnehmer ihre Motorrad-Begeisterung vom Berg auch in den Ort hinein.