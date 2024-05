Der grün-weiße Kapitän bleibt weiter an Bord

Keinen Stress

Müllers Teilzeit-Kapitän-Kollege Felix Bacher hat hingegen noch keinen fixen Kontrakt in Händen, aber einige Kontakte. „Ich hab meine Auswahl, auch in Deutschland“, bleibt der 23-jährige Innenverteidiger locker. In den kommenden Tagen will Bacher jedoch Gewissheit: „Damit ich bei Vales Hochzeit auch richtig feiern kann“, lächelt er. Das sollte für seinen Berater und ihn in den kommenden Tagen durchaus machbar sein...