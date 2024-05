Brandalarm in Industriebetrieb Isosport

Sirenengeheul war am Freitagnachmittag in der gesamten Landeshauptstadt zu hören, mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr rasten mit Blaulicht durch die Stadt in Richtung Industriestraße. Einsatzort für die alarmierten Kräfte war das Kunststoff-Unternehmen Isosport, in dem es zu einem Feuer gekommen war. Die Rauchsäule war bis weit über Eisenstadt hinaus zu sehen. Da es sich um einen großen Betrieb handelte, wurde umgehend die höchste Alarmstufe bei den Einsatzkräften ausgelöst. Dabei handelte es sich aber vor allem um eine Vorsichtsmaßnahme. Das Feuer selbst war laut Stadtfeuerwehr Eisenstadt auf ein Produktionsareal beschränkt. Die Mitarbeiter waren aus dem Gebäude evakuiert worden.