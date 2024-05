Am Wörthersse traf Lennie Werner auf Roy Black

„Lennie wurde in Anlehnung auf Roy Blacks Kult-Rolle des TV-Hoteldirektors ,Lennie Berger‘ so getauft“, freute sich Werner nach dem gelungenen Festakt, der in einem Dinner im Restaurant Seespitz und einer Nächtigung im Schlosshotel Velden mündete. „Sogar das Wetter hat mitgespielt“, erzählte der Manager danach, „Zuerst hat es zwar geregnet, aber dann kam die Sonne durch und ein Regenbogen war über dem Wörthersee zu sehen.“ Auch eine Schifffahrt gehörte zu Rahmenprogramm. Mit an Bord die Kult-Truppe der Rubettes („Sugar Baby Love“). Sie hatten extra den Roy-Black-Hit „Ganz in Weiß“ einstudiert – ein voller Erfolg!