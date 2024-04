Hoch über den Wolken traf Leoben der Lizenz-Blitz

Ein Teil des DSV-Vorstands um Obmann Mario Bichler, Präsident Dejan Stankovic oder Coach Carsten Jancker bekam die Hiobsbotschaft gestern hoch über den Wolken mit – man war im Flieger am Weg zurück aus Leverkusen, wo man beim Senkrechtstarter beim Europa-League-Match eingeladen war. Bichler bleibt aber trotz der Meldungen gelassen. „Was die Lizenz betrifft, haben wir klargestellt, dass wir das ohnehin jetzt nicht angehen, bei so einem Rückstand, den wir sportlich haben. Hier ginge es um Themen wie die Rasenheizung, weitere Betreuer mit Lizenz und ausständige Unterlagen. Das hätten wir aber alles stemmen können. Denn es ist in der Zweiten Liga kaum ein Klub rechtlich und wirtschaftlich so aufgestellt wie wir“, führt Bichler aus.