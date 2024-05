Notlandung: 20 Personen noch auf Intensivstation

Die Boeing 777 war am Dienstag mit 211 Passagieren und 18 Besatzungsmitgliedern an Bord über der Westküste von Myanmar in ein Luftloch geraten und knapp 2000 Meter abgesackt. Ein 73-jähriger Brite starb, vermutlich an einem Herzinfarkt. Seine Frau und Dutzende andere Passagiere und Crew-Mitglieder wurden nach der Notlandung in Bangkok in verschiedene Krankenhäuser gebracht.