Für hilflose Tierbabys kommt Rettung aus der Luft

Auch die Drohne, welche in Graz angeschafft wurde, hat seit 2021 schon 100 Einsätze „auf dem Buckel“ und noch mehr „Bambis“ gerettet. Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher (KFG) appelliert speziell an die Landwirte: „Bitte nehmen Sie den kostenlosen Service für eine sichere Mahd an, viel Tierleid kann damit verhindert werden.“ Bitte per Telefon: 0316/872-3256 (Klaus Hejny).