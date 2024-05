Gefahrgut-Einsatz: Undichte Kanister auf Waggon

Gefahrgut-Alarm am späten Mittwochabend am Bahnhof in Wörgl im Tiroler Unterland: Aus mehreren Kanistern, die zusammen mit Batterien auf einem Güterwaggon transportiert wurden, trat Wasserstoffperoxid aus. Die Feuerwehr rückte mit Schutzausrüstung an. Verletzt wurde niemand.