Linzer Hotelierspaar übernimmt sein fünftes Hotel

Die „Bärenwelt“ wächst

Seit mehr als 40 Jahren ist die Familie Nell im Zentrum von Linz im Hotelgeschäft tätig. Michael Nell und Lisa Sigl führen das 4* Hotel Schwarzer Bär in der Herrenstraße bereits in der dritten Generation. Erweitert wurde das Angebot mit dem low-budget Hotel Mama Muh am Graben, dem nachhaltig geführten BEE GREEN in der Linzer Hanuschstraße und dem Design Hotel ART-INN in der Museumsstraße. Die Bärenwelt umfasst mit dem neuen Betrieb 210 Zimmer, 400 Betten und insgesamt über 100 Mitarbeiter. Des Weiteren gesellen sich noch das Burger- & Bier-Lokal Exxtrablatt sowie die mehrfach als „Beste Bar Oberösterreichs“ ausgezeichnete „Frau Dietrich“ dazu.