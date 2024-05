Schlosser half der Feuerwehr ohne einen Handgriff

Wer einen Schlüssel findet, kann ihn aufs Fundamt bringen. Steckt er noch an der Tür, ist dies rechtlich nicht in Ordnung: Als Meister seines Faches weiß dies Michael Bübl genau. Als sein wachsames Auge im Vorbeifahren einen vergessenen Schlüssel an einem FF-Haus erspähte, übernahm der Schlossermeister prompt eine „Feuerwehr-Wache“.