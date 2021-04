Schlag gegen illegale Tuning-Szene in St. Pölten

Weitere Kontrollen geplant

„In dieser Größenordnung hatten wir bislang nur selten eine Schwerpunktkontrolle gegen die Roadrunner-Szene in St. Pölten“, berichtet ein Polizist der „Krone“. Und er kündigt an: „Es wird nicht die letzte gewesen sein.“ Zusätzlich zu dieser stadtweiten Aktion werde man auch weiterhin die in der Szene besonders beliebten Treffpunkte regelmäßig kontrollieren. Dazu zählen vor allem der Ratzersdorfer See oder auch der Stadtteil St. Georgen.