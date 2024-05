17 Betreuer für die U17 – Alles für den Erfolg

Dass es im östlichen Mittelmeer um einiges wärmer ist als in Mitteleuropa – darauf hat man sich mittlerweile eingestellt. Schließlich ist man schon seit Freitag auf der Insel. „Gefühlt ist es schon Sommer“, schmunzelt Dalpiaz. „Bei den Spielen selber merkt man es nicht so. Aber man verliert schon einiges an Schweiß. Das nehmen wir aber gerne in Kauf.“