Innsbruck wird Ende Juni wieder zum Parcours

Sportbegeisterte aufgepasst! Bereits zum fünften Mal geht in diesem Jahr in der Landeshauptstadt wieder der beliebte Innsbruckathlon über die Bühne. Am Samstag, den 29. Juni, können die Teilnehmer bei Hindernissen wie Holzhürden, Kletterwänden, dem Gatschcontainer ihr Können unter Beweis stellen. „Die Veranstaltung bietet eine über zehn Kilometer lange Strecke mit mehr als 20 Hindernissen sowie eine über fünf Kilometer lange Distanz mit etwa zehn Hindernissen“, heißt es von den Veranstaltern.