Minutiös geplant: Sturms Countdown zum Finale!

Nichts wird bei Sturm vor dem großen Meisterschaftsfinale gegen Klagenfurt am Sonntag Nachmittag dem Zufall überlassen. Am Weg zum Titel ist der gesamte Ablauf für die Spieler punktgenau durchgeplant. Teammanager Martin Ehrenreich erklärte der „Krone“ den Ablauf in den letzten Stunden vorm Ankick.