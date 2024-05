Powerfrauen bringen den Groove ins Kunsthaus Weiz

Schon der Auftakt der Jazzdays am 25. Mai hat es in sich: Da kommt Superstar Rebekka Bakken mit ihrer Band ins Kunsthaus Weiz und bringt die Songs von ihrem aktuellen Album „Always on my mind“ mit. Es ist eine Sammlung von bekannten Liedern, die die Künstlerin über die Jahre begleitet haben. „Yesterday“ von den Beatles ist da ebenso zu finden wie „Why“ von Annie Lennox oder „Here Comes The Flood“ von Peter Gabriel. Natürlich alles im typischen Sound der Norwegerin.