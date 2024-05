Spital verweigert Risikopatient CT-Untersuchung

Wiedersehen im OP-Spital – Betreuung ok, aber CT war tabu

Mit akuten, schweren Bauchschmerzen wurde der 77-Jährige zu mitternächtlicher Stunde nun wieder in die Klinik gebracht – und lediglich mit Schmerzmitteln abgespeist. In Rage bringt den Weinviertler sein Entlassungsbefund: Darin wurde explizit darauf hingewiesen, dass genauere Diagnosen notwendig wären – etwa ein Check in einem Computertomografen.