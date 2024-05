Projekt gegen das kurze Glück der schnellen Mode

Gegen das schnelle Glück der „fast fashion“ kämpfen Lisa D. und Wilfried Prantner mit ihrem Verein „Bis es mir vom Leibe fällt“ schon seit vielen Jahren an. Mit ihrem jüngsten Projekt „In search of fulfillment“ machen sie nun in Graz Station. Auf dem Mariahilferplatz steht bis Ende Mai ein Lkw-Gerüst, das von Teppichen und Planen umhüllt wird, die vor Ort aus alten T-Shirts und Kleidungsstücken unter Anleitung von Experten und Expertinnen gewebt oder getuftet werden. So will man auf die vielfältigen Probleme bei Herstellung und Logistik verweisen.