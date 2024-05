Auf einem Dachboden die Fantasie neu entdecken

Berühmte Kostümträger

Ein Blick auf die Etiketten lohnt sich, wurden diese doch schon von Schauspielgrößen wie Birgit Minichmayr oder Erwin Steinhauer getragen. Ein besonderes Exponat ist ein Hühner-Kostüm aus gelben Gummihandschuhen. Dass es in ihrer Sammlung etwas nicht gibt, schließt Anna Katharina Jaritz aus. Sollte doch ein Stück fehlen, reiche die eigene Fantasie, um es herbeizuholen. An einen Ort, an dem die Fantasie wahrlich grenzenlos zu sein scheint.