Teddy-Klinik: Wenn die Schildkröte Nasenbluten hat

„Ich muss die Bakterien rausholen“, sagt Valerie. Sie steht an einem OP-Tisch in Miniaturversion, in ihrer Hand das notwendige Werkzeug und vor ihr ein kleiner Teddybär. Er hat ein entzündetes Knie, ist die Dreijährige überzeugt. Neben ihr steht Anna Scheucher – sie spielt die Ärztin, verkleidet in OP-Kittel und Maske. Die 23-Jährige deutet auf einen Monitor und erklärt: „Das ist ein Gerät, das Teddys Herzschlag während der Operation aufzeichnet.“