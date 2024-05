Fürstenfeld will völlig energieautark werden

„4000-mal müsste man von Wien nach New York fliegen, um so viel CO₂ zu verbrauchen, wie wir durch diese Anlage einsparen“, sagt Doris Stiksl. Die Geschäftsführerin von Pro Pellets Austria ist für die Eröffnung der neuen Holzvergasungsanlage in Fürstenfeld – die größte in ganz Österreich – extra in die Steiermark gekommen.