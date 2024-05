Motorradfahrer nach Ausweichmanöver verletzt

In Tirol kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall in Reutte: Ein Motorradfahrer musste, um eine Kollision zu verhindern, ein Ausweichmanöver einleiten und kam dabei von der Straße ab. Nach 50 Meter stürzte er in ein Bachbett. Der Biker zog sich dabei Verletzungen am Hals zu.