Tief „Juli“ bringt Tirol wechselhaftes Wetter

Sonnenbrille kommt am Donnerstag wieder zum Einsatz

Die Sonnenbrille zücken, heißt es am Donnerstag wieder. „Es wird erneut föhnig, wodurch die Sonne häufiger scheint. Nur am Nachmittag gibt es entlang des Alpennordrandes vereinzelt Gewitter. In Osttirol erwarte ich dichte Wolken“, sagt Zimmermann. Bis zu 25 Grad zeigt das Thermometer in Nordtirol, in Osttirol bis zu 20.