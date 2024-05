Frauen entschuldigen sich am häufigsten im Beruf

Warum sich die Niederösterreicherinnen oft entschuldigen? Das hängt meist mit dem Berufsleben zusammen. Denn im Vergleich zu allen anderen Bundesländern entschuldigen sie sich im beruflichen Alltag (69 Prozent) am häufigsten. Sie entschuldigen sich demnach häufiger im Businesskontext als bei Freunden (67 Prozent), beim Partner oder der Partnerin (59 Prozent) und der Familie (58 Prozent). Außerdem sind die Niederösterreicherinnen die einzigen, die folgenden Grund für die Entschuldigungen angeben: Erziehung. Laut einer Aussendung gab mehr als jede Zweite in Niederösterreich an, dass die Erziehung einer der Top-Gründe ist, um sich zu entschuldigen.