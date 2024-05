Robert Grossauer eröffnet Biergarten-Dachterrasse

Biermenü mit Gösser Spezial als Highlight

Bei dem Gösser Spezial handelt es sich um einen Bier-Klassiker, der als Hommage an die Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 neu serviert wird. Damals wurde mit diesem Bier beim Bankett im Schloss Belvedere in Wien angestoßen. Das Gösser Bräu Graz schenkt es als eines der letzten Gasthäuser des Landes offen aus.