Sturm-Juwel mit klaren Worten vorm Titel-Finale!

Zwei Runden noch, spätestens dann steht der neue Meister fest. So lange will Sturm nicht warten. „Wir wollen den Sack schon am Sonntag zumachen“, hofft Alexander Prass auf die nervenschonende Variante. Auf eine Titel-Nervenschlacht im Fernduell mit Salzburg am letzten Spieltag ist keiner scharf. „Da soll es dann in Liebenau nur eine große Feier geben“, sagt die Mittelfeldmaschine.